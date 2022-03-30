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Ликсутов сообщил об обновлении 50 турникетов в метро Москвы

Анастасия Колоскова

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Ликсутов сообщил об обновлении 50 турникетов в метро Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В рамках кампании по обновлению турникетов в Московском метрополитене на 50 из них уже установили новые контроллеры зон проходов. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что оплата банковской картой доступна на станциях «ВДНХ», «Комсомольская», «Курская», «Проспект Мира», «Смоленская» и «Третьяковская». Еще на пяти новых турникетах, отмеченных черным стикером, тестируется система оплаты Face Pay.

По словам главы департамента Максима Ликсутова, российские технологии и решения находятся в приоритете при реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

— Обновленные устройства уже показали свою стабильную, безопасную и надежную работу. Летом мы оборудуем все турникеты метро российскими устройствами для приема банковских карт, а также турникеты на МЦК, — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.

Он отметил, что благодаря этому будет внедрена новая билетная система, которая улучшит комфорт пассажиров.

Накануне Ликсутов сообщил, что первая партия транспортных карт «Тройка» с отечественными чипами появится в столичном метро сразу после завершения тестирования.

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