Московский метрополитен переходит на полностью российские транспортные карты

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Первая партия транспортных карт «Тройка» с отечественными чипами появится в столичном метро сразу после завершения тестирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник, 29 марта.

— Замена чипа никак не скажется на работе карты «Тройка» — она останется такой же удобной для пассажиров. Мы продолжим развивать и другие способы оплаты проезда, включая полностью бесконтактный Face Pay. При этом выбор способа оплаты всегда останется за пассажиром, — сказал заммэра.

Ликсутов отметил, что в рамках решения штаба мэра Москвы по поддержке экономики был продлен контракт с производителем карт «Тройка» компанией «МСП» на пять лет. По мнению заммэра, госзаказ позволит компании бесперебойно снабжать метро пластиковыми картами, сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности и продолжить работу над еще более современными разработками, передает агентство городских новостей «Москва».

28 марта в Костроме запустили единую билетную систему на базе карты «Тройка». Она стала 18-м регионом, где «СберТройка» запустила работу карты.