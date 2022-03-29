Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский метрополитен переходит на полностью российские транспортные карты

Александр Афонин

Город
Московский метрополитен переходит на полностью российские транспортные карты
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Первая партия транспортных карт «Тройка» с отечественными чипами появится в столичном метро сразу после завершения тестирования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник, 29 марта.

— Замена чипа никак не скажется на работе карты «Тройка» — она останется такой же удобной для пассажиров. Мы продолжим развивать и другие способы оплаты проезда, включая полностью бесконтактный Face Pay. При этом выбор способа оплаты всегда останется за пассажиром, — сказал заммэра.

Ликсутов отметил, что в рамках решения штаба мэра Москвы по поддержке экономики был продлен контракт с производителем карт «Тройка» компанией «МСП» на пять лет. По мнению заммэра, госзаказ позволит компании бесперебойно снабжать метро пластиковыми картами, сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности и продолжить работу над еще более современными разработками, передает агентство городских новостей «Москва».

28 марта в Костроме запустили единую билетную систему на базе карты «Тройка». Она стала 18-м регионом, где «СберТройка» запустила работу карты.

Читайте также:
Карта «Тройка» российские разработки Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте