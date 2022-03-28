Карта «Тройка» заработала в транспорте Костромы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Единая билетная система на базе карты «Тройка» запущена в транспорте Костромы. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

— Цифровизация общественного транспорта в регионах — задача, которую поставил президент РФ. Мы запустили тестирование единой билетной системы на базе карты «Тройка» в Костроме. Теперь больше 200 тысяч жителей, а также туристы из других городов, где уже есть «Тройка», смогут воспользоваться ею на одном из ключевых маршрутов Костромы, — сказал заммэра.

Кострома стала 18 регионом, где «СберТройка» запустила билетную систему на базе карты «Тройка». Жители смогут опробовать систему и оплатить проезд на семи троллейбусах, следующих по маршруту № 2 «Троллейбусное депо» — «Площадь Широкова». Отмечается, что пассажиры также могут оплатить проезд банковской картой или наличными.

28 марта в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что в Рязанской области можно будет оплатить проезд картой «Тройка».