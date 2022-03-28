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Дептранс анонсировал запуск карты «Тройка» в Рязанской области

Араз Салехов

Общество
Дептранс анонсировал запуск карты «Тройка» в Рязанской области
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Рязанской области можно будет оплачивать проезд картой «Тройка». Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С появлением карты «Тройка» в Рязани более чем 500 тысяч жителей станет удобнее оплачивать проезд в своем городе, а также пользоваться городским транспортом Москвы. Комфортнее будет и москвичам приезжать со своей картой в Рязань, ведь это популярное туристическое направление, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Данное соглашение подписали правительства Москвы и Рязанской области. Заммэра напомнил, что глава города Сергей Собянин поручил начать активное развитие московской билетной системы за пределами столицы. По его словам, ее уже запустили в 18 регионах страны, говорится в сообщении.

23 марта Ликсутов сообщил, что чип российского производства для оплаты карты «Тройка» проходит стадию финального тестирования перед выпуском в производство. По его словам, работа по внедрению российских технологий в Транспортный комплекс Москвы ведется не первый год. Так, в 2018 году ГУП «Московский метрополитен» совместно с ПАО «Микрон» объявили о создании совместного предприятия — центра компетенций по транспортным проектам ГК «Микрон».

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