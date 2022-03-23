Российский чип для карты «Тройка» тестируют перед выпуском в производство

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Полностью российский чип для карты оплаты «Тройка» проходит стадию финального тестирования перед выпуском в масштабное производство. Об этом в среду, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, работа по внедрению российских технологий в Транспортный комплекс Москвы ведется не первый год. В 2018 году в рамках стратегического альянса ГУП «Московский Метрополитен» и ПАО «Микрон» было создано совместное предприятие — центр компетенций по транспортным проектам ГК Микрон.

— Еще три года назад мы начали готовить российский чип для нашей карты «Тройка». Сейчас эта технология проходит финальное тестирование производителем перед выпуском в масштабное производство, — отметил глава столичного департамента транспорта.

Он пояснил, что замена чипа никак не отразится на функционале «Тройки». Также Максим Ликсутов заверил, что дефицита карт нет и не будет, так как на складах находится достаточное количество. Он уточнил, что закупку новых чипов у российского производителя ООО «МСП» будет проведена дополнительно. Контракт на сотрудничество продлят на пять лет. Предприятие обеспечат заказом на несколько лет вперед, что позволит сохранить рабочие места и продолжить исследования по созданию современного российского чипа для транспорта и банковской сферы.

Заммэра добавил, что столичная билетная система является одной из самых надежных и современных в мире.

—Никаких проблем, связанных с оплатой проезда по карте «Тройка», в Москве и в других регионах — наших партнерах по единой билетной Системе — нет и не будет, — приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

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