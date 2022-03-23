Премию «Хрустальная гарнитура» вручили чат-боту метро Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Премию «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия» вручили чат-боту Московского метрополитена Александре. Об этом в среду, 23 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Для удобства пассажиров мы стараемся большую часть услуг переносить в онлайн. С момента запуска в ноябре 2020 года Александра ответила уже на 1,1 миллиона вопросов. Этот сервис не только сделал транспорт удобнее и понятнее, его также высоко оценило экспертное сообщество, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ежегодную премию «Хрустальная гарнитура» вручают лучшим проектам по дистанционному взаимодействию с клиентами с 2005 года.

Чат-бот Александра — персональный помощник пассажиров столичного транспорта, который 24 часа в сутки оперативно отвечает на любые вопросы горожан. К чат-боту можно обратиться на сайте московской подземки, Мосгортранса, в приложении «Метро Москвы», в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Если вопрос сложный, к диалогу даже в ночное время присоединяется оператор, передает официальный сайт мэра города.

В пятницу, 18 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице с лета 2021 года чат-ботом «Самострой.net» воспользовались почти пять тысяч раз. Всего за прошлый год в городе было демонтировано более двух тысяч объектов самостроя в городе.