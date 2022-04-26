Загрутдинов: 16 новых поликлиник построят в 2022 году в Москве 

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Строительство объектов здравоохранения в Москве продолжается по плану, в этом году в городе возведут 16 поликлиник по новому стандарту. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 26 апреля.

— В 2022 году будет завершено строительство более 20 объектов здравоохранения, в том числе такие уникальные объекты, как лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова, инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ № 1, скоропомощные стационарные комплексы с вертолетными площадками на территории НИИ СП имени Н. В. Склифосовского и ГКБ имени С. П. Боткина, 16 поликлиник по новому московскому стандарту и подстанция скорой медицинской помощи, — сказал руководитель ведомства.

Он отметил, что текущий год можно назвать годом возведения объектов здравоохранения. В настоящее время идет строительство на 31 площадке общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.

Загрутдинов уточнил, что отрасль не испытывает проблем с поставками импортных стройматериалов и технологического оборудования. По его словам, на сегодняшний день строительно-монтажные работы ведутся на всех объектах государственной программы «Столичное здравоохранение».

Глава департамента добавил, что на июнь запланировано открытие больницы с родильным домом в поселке Коммунарка поселения Сосенского. Там уже ввели в эксплуатацию перинатальный центр на 130 коек на улице Сосенский Стан. Он стал первым акушерским стационаром в ТиНАО.

Также в Коммунарке ведутся работы по строительству детского стационара и корпуса лучевой терапии в составе больницы, заключил Загрутдинов.

До этого Загрутдинов оценил готовность новой детской поликлиники в районе Кунцево.