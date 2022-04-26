Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Загрутдинов: 16 новых поликлиник построят в 2022 году в Москве 

Анастасия Колоскова

Город
Загрутдинов: 16 новых поликлиник построят в 2022 году в Москве 
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Строительство объектов здравоохранения в Москве продолжается по плану, в этом году в городе возведут 16 поликлиник по новому стандарту. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 26 апреля.

— В 2022 году будет завершено строительство более 20 объектов здравоохранения, в том числе такие уникальные объекты, как лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова, инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ № 1, скоропомощные стационарные комплексы с вертолетными площадками на территории НИИ СП имени Н. В. Склифосовского и ГКБ имени С. П. Боткина, 16 поликлиник по новому московскому стандарту и подстанция скорой медицинской помощи, — сказал руководитель ведомства.

Он отметил, что текущий год можно назвать годом возведения объектов здравоохранения. В настоящее время идет строительство на 31 площадке общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.

Загрутдинов уточнил, что отрасль не испытывает проблем с поставками импортных стройматериалов и технологического оборудования. По его словам, на сегодняшний день строительно-монтажные работы ведутся на всех объектах государственной программы «Столичное здравоохранение».

Глава департамента добавил, что на июнь запланировано открытие больницы с родильным домом в поселке Коммунарка поселения Сосенского. Там уже ввели в эксплуатацию перинатальный центр на 130 коек на улице Сосенский Стан. Он стал первым акушерским стационаром в ТиНАО.

Также в Коммунарке ведутся работы по строительству детского стационара и корпуса лучевой терапии в составе больницы, заключил Загрутдинов.

До этого Загрутдинов оценил готовность новой детской поликлиники в районе Кунцево.

Строительство Здравоохранение Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте