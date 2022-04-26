Ряд парковок в центре Москвы временно закроют в связи с подготовкой к 9 Мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

В столице временно закроют некоторые парковки со шлагбаумом из-за подготовки к празднованию 9 Мая. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Некоторые парковки со шлагбаумом в центре Москвы будут временно закрыты в связи с подготовкой к проведению парада Победы. Просим вас быть внимательными при парковке и заранее планировать свой маршрут. По возможности выбирайте общественный транспорт, — говорится в сообщении.

Так, с 27 апреля по 9 мая будет закрыта парковка № 9080, которая расположена на Триумфальной площади, а также № 9004 на улице Болотной. Кроме того, автостоянки со шлагбаумом № 9005 и 9015 на улице Новый Арбат закроют 28 апреля и 4 мая с 17:00, а 7 и 9 мая — с 00:01.

При этом 9 мая и до окончания мероприятий закроют парковки № 9096 на Славянской площади, № 9002 на улице Охотный Ряд, а также № 9006 на Театральной площади, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что движение на ряде участков перекроют в Москве 28 апреля и 4 мая из-за подготовки к празднованию 9 Мая.