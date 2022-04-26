Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ряд парковок в центре Москвы временно закроют в связи с подготовкой к 9 Мая

Лейла Алиева

Город
Ряд парковок в центре Москвы временно закроют в связи с подготовкой к 9 Мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

В столице временно закроют некоторые парковки со шлагбаумом из-за подготовки к празднованию 9 Мая. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Некоторые парковки со шлагбаумом в центре Москвы будут временно закрыты в связи с подготовкой к проведению парада Победы. Просим вас быть внимательными при парковке и заранее планировать свой маршрут. По возможности выбирайте общественный транспорт, — говорится в сообщении.

Так, с 27 апреля по 9 мая будет закрыта парковка № 9080, которая расположена на Триумфальной площади, а также № 9004 на улице Болотной. Кроме того, автостоянки со шлагбаумом № 9005 и 9015 на улице Новый Арбат закроют 28 апреля и 4 мая с 17:00, а 7 и 9 мая — с 00:01.

При этом 9 мая и до окончания мероприятий закроют парковки № 9096 на Славянской площади, № 9002 на улице Охотный Ряд, а также № 9006 на Театральной площади, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что движение на ряде участков перекроют в Москве 28 апреля и 4 мая из-за подготовки к празднованию 9 Мая.

Транспорт Москва День Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте