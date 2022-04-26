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Собянин принял участие в совете по развитию физической культуры и спорта

Лейла Алиева

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Собянин принял участие в совете по развитию физической культуры и спорта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице прошло заседание совета по развитию физической культуры и спорта, в котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Мы продолжаем рассматривать вопросы о развитии массового спорта. В прошлый раз речь шла о детско-юношеском спорте. Сегодня предлагается обсудить, как шире привлечь к систематическому занятию физической культурой, спортом работающих граждан, экономически активное население, — сказал президент России Владимир Путин.

Для решения данного вопроса уже воссоздали спортивное общество «Трудовые резервы» и Ассоциацию развития корпоративного спорта. Следующим шагом, по словам Путина, станет совместная программа действий представителей бизнеса, органов власти всех уровней и общественных объединений, в том числе спортивных обществ «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

Президент страны подчеркнул, что общероссийские, региональные и муниципальные соревнования должны быть ориентированы на граждан всех возрастов. Для занятий спортом необходимо создавать инфраструктуру, которая будет удобна как по расположению, так и по цене.

Кроме того, с 2025 года в стране могут ежегодно увеличивать расходы на спорт, не допуская разрывов в финансировании, качестве и доступности инфраструктуры. Одной из главных целей является вовлечение в постоянные занятия спортом 55 процентов граждан к 2024 году, а к 2030-му — 70 процентов, отметили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы в 2022 году. Одной из основных задач является увеличение числа москвичей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, до 5,75 миллиона человек. Также планируется завершить строительство 22 объектов спортивной инфраструктуры.

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