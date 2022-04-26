Путин заявил о соответствии спецоперации по защите Донбасса Уставу ООН

Фото: Администрация президента РФ

Специальная военная операция на Украине была начата в соответствии с Уставом ООН, а признание ЛНР и ДНР было вынужденной мерой с целью прекращения геноцида. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 26 апреля.

Глава государства напомнил о поддержанном всеми решении международного суда относительно ситуации в Косове. Он подчеркнул, что ЛНР и ДНР стали независимыми по аналогии с этим решением.

— При реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны, — подчеркнул Путин.

Он заметил, что это решение было принято всеми и республики Донбасса имеют аналогичное право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, передает РИА Новости.

22 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины. Во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди у Лаврова поинтересовались, как отреагирует Москва на заявления Зеленского о зависимости продолжения переговоров между странами от ситуации с украинскими военными на «Азовстали».