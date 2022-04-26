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«Маленькие ядерные взрывы внутри»: врач объяснил, чем опасны продукты с радионуклидами

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Чем опасны продукты с радионуклидами
Фото: depositphotos

Радиационные загрязнения могут накапливаться в растениях, почве, корме животных, мясе, фруктах и овощах. Употребление таких продуктов чревато развитием злокачественных клеток в организме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, источником радионуклидов являются выбросы от атомных станций или неправильно утилизированных медицинских радиоактивных отходов:

— Опасны они тем, что радионуклиды — это маленькие ядерные взрывы внутри нашего организма. Они могут поражать наши молекулы, несущие генетическую информацию, что в дальнейшем вызовет гибель клеток или приведет к их злокачественному перерождению.

Чаще всего, по мнению специалиста, радионуклиды встречаются в огурцах, помидорах, моркови, капусте, ягодах, вишне, яблоках, грушах, грибах, рыбе и мясе.

Кроме того, предупредил диетолог, радионуклиды могут попадать также в организм животных через почву и растительную среду:

— Например, взорвалась условная атомная станция, радиация начала распространяться на растения, которые едят коровы и иная скотина. После чего мясо этих животных уже с радионуклидами поступит в магазины. Люди начнут вкушать эти продукты, и изотопы вместе с мясом или молоком поступят в наш организм.

Хуже всего, что вредные инородные агенты могут начать процесс распада в организме, что негативно будет воздействовать на состояние здоровья, добавил врач.

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