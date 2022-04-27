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Диетолог Соломатина назвала самый полезный завтрак

Евгений Белоусов

Антон Махов

Сюжеты: 

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Общество
Какие продукты полезно есть на завтрак
Фото: Unsplash

На завтрак полезнее всего есть богатую белком пищу. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

— Полезен легкоусвояемый белок, то есть не баранина в виде шашлыка или говяжья отбивная, а омлет, желательно с овощами, — уточнила она.

По словам Соломатиной, полезнее всего для организма будет завтрак с овощами, богатыми клетчаткой. Также диетолог порекомендовала добавить в утренний рацион гречневую и пшеничную каши, булгур, нутовую пасту, овсянку и цельнозерновой хлеб.

Кроме этого, пользу для организма принесут авокадо или гуакамоле, добавила эксперт.

Также диетолог предупредила, что с возрастом у некоторых людей может выработаться непереносимость лактозы. Это происходит из-за прекращения необходимости в материнском молоке. Поэтому с кисломолочными продуктами следует быть осторожными.

— Молоко можно пить в меру особенностей своего организма, однако продукты вроде кефира, не детского, лучше принимать вечером или днем. Таким образом кальций в продукте усвоится оптимальным образом, — заключила Соломатина.

До этого диетолог Анна Мелехина составила список простых правил, которые помогут человеку справиться с перееданием во время стресса. В первую очередь специалист рекомендует не увеличивать количество потребляемой пищи и придерживаться прежнего рациона. Это придаст ощущение безопасности.

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