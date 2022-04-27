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Московские психологи рассказали о способах борьбы со стрессом

Лейла Алиева

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Московские психологи рассказали о способах борьбы со стрессом
Фото: depositphotos

Современная жизнь предъявляет к нам все более высокие требования: постоянный цейтнот, конкуренция, многозадачность как на работе, так и дома. В результате мы становимся раздражительными, склонными к эмоциональному выгоранию и апатии. Можно ли снизить последствия стресса либо вообще предотвратить это состояние, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Татьяна Комиссарова.

Так уж устроена человеческая жизнь, что с различными проблемами мы сталкиваемся чуть ли не ежедневно, потому стресс — неотъемлемая часть нашей действительности.

— Чтобы не попасть в ловушку сложных переживаний и выдерживать эмоциональный накал, необходимо учиться распознавать симптомы стресса. Нужно выяснить, в чем заключаются ваши личные стрессоры. Далее необходимо сформировать собственную стратегию преодоления: разделить внешние — конкретные — и внутренние, так сказать, абстрактные стрессоры, — обратила внимание специалист.

Психолог рекомендует не только выработать свой собственный стиль деятельности при стрессовых воздействиях, но и использовать релаксационные техники (медитацию, дыхательные практики), а также составить свой репертуар методов самопомощи и самоподдержки.

В борьбе со стрессом хорошей стратегией было бы его заблаговременное предупреждение. Для этого требуется узнать, подвержены ли вы ему в принципе. Как это сделать? Ответьте для себя на несколько вопросов.

Часто ли вы переедаете, много ли курите, хороший ли у вас сон? Спрашиваете ли себя, стоит ли жить? Чувствуете ли вы себя виноватым, когда дома бездельничаете: отдыхаете, смотрите телевизор? Считаете, что ведете малопродуктивный образ жизни? Предстоящие перемены в жизни кажутся труднопреодолимым препятствием? Вы — пессимист? Утратили ли вы контроль над своей жизнью? При конфликтах испытываете состояние напряжения? Если результат вашей работы отрицательный, ощущаете безнадежность? Защищаете свою точку зрения? Считаете ли причиной отсутствия успеха какие-то обстоятельства или других людей? Часто ли вас посещает плохое настроение?

Чем большее число ответов содержит положительное утверждение (да), тем внимательнее следует отнестись к себе и своему здоровью.

— Стресс сильнее сказывается на людях, у которых есть личностные проблемы: конфликты на работе, семейные сложности, душевная травма, стойкое чувство тревоги, депрессия. Очень часто стресс делает такие проблемы очевидными, потому ни в коем случае нельзя игнорировать это обстоятельство. Помните, что вы можете стать примером для окружающих в преодолении своего напряженного эмоционального переживания, выдерживании внешних нагрузок и требований, предъявляемых миром и обществом. Старайтесь заботиться о своем состоянии и тем самым проявлять заботу о своих близких, показывая, что вы не безоружны и можете противостоять невзгодам, — рекомендовала психолог.

Для преодоления стресса можно обратиться за психологической помощью и уже с учетом возрастных и личностных особенностей получить индивидуальные рекомендации. Сделать такой шаг имеет смысл, если проблемная ситуация вышла из-под вашего контроля, жизнь изменилась и нарушен привычный режим. А также если в семье произошли такие события, от которых страдают все члены семьи, либо вы хотите сделать свою жизнь полноценной и насыщенной.

В столице получить бесплатную консультацию можно в Московской службе психологической помощи. Кроме того, вы можете стать участником вебинаров на темы эмоциональных переживаний, самопознания или саморазвития.

Так, 29 апреля в 15:00 пройдет онлайн-мероприятие «Искусство управления эмоциональным состоянием». Вместе с психологом вы обсудите способы саморегуляции, научитесь быстро восстанавливаться, узнаете, как повысить работоспособность и выносливость.

Еще одна встреча по теме «Как справиться с тревогой» состоится 30 апреля в 10:30.

Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Подробности на сайте.

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