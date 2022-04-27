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Упрощенные системы налогообложения увеличили поступления в бюджет Москвы более чем на 20 процентов

Георгий Соланович

Город
Упрощенные системы налогообложения увеличили поступления в бюджет Москвы более чем на 20 процентов
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Индивидуальные предприниматели Москвы, использующие упрощенную систему налогообложения (УСН), с начала 2022 года перечислили в городской бюджет 35,2 миллиарда рублей, что на 22,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 27 апреля.

— УСН является одним из наиболее востребованных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса. Такая динамика подтверждает способность московского малого и среднего бизнеса противостоять кризисным явлениям и продолжать развиваться в непростых условиях, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общее количество пользователей УСН в 2020 году составило около 500 тысяч. Еще почти 63 тысячи предпринимателей используют патентную систему налогообложения (ПСН). Министр правительства столицы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что с начала текущего года поступления в бюджет от представителей бизнеса, работающих по патентам, достигли 2,7 миллиарда рублей.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин заключил, что для формирования налоговых деклараций по УСН на портале ГБУ МБМ работает онлайн-сервис, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Ефимов рассказал, что для столичных бизнесменов самой популярной услугой на mos.ru в имущественно-земельной сфере стал сервис сверки финансово-лицевых счетов.

С начала года от бизнеса поступило свыше 343 тысяч обращений, 95 процентов из них касались сервиса сверки финансово-лицевых счетов.

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