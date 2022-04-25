Ефимов: Сверка счетов стала самой популярной услугой для бизнесменов на сайте мэра Москвы с начала года

Фото: Пресс-служба

Для столичных предпринимателей самой популярной услугой на mos.ru в имущественно-земельной сфере стал сервис сверки финансово-лицевых счетов. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала года от бизнеса поступило свыше 343 тысяч обращений, 95 процентов из них касались сервиса сверки финансово-лицевых счетов. С его помощью предприниматели могут, например, узнать актуальную ставку арендной платы, получить детализацию операций по счету, запросить акт сверки расчетов, оплатить счета напрямую через mos.ru, — рассказал он.

Бизнесмены обращаются в Департамент городского имущества для заключения различных договоров и дополнительных соглашений к ним, с целью получения земли в аренду, выкупа участков и по другим вопросам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об отсрочке платежей по рассрочке за второй квартал этого года на шесть месяцев тем арендаторам, которым городская земля была предоставлена без торгов для строительства.

Помимо этого, заммэра рассказал, что около тысячи арендаторов столичной недвижимости могут быть освобождены от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды.