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Ефимов: Арендаторы и собственники земли получили отсрочку платежей на сумму более пяти миллиардов рублей

Араз Салехов

Город
Ефимов: Арендаторы и собственники земли получили отсрочку платежей на сумму более пяти миллиардов рублей
Фото: Пресс-служба

Арендаторы городской земли, которая была предоставлена без торгов для строительства, могут отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал этого года на шесть месяцев. Об этом в понедельник, 25 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Бизнесу дали отсрочку по оплате арендных платежей за второй квартал на шесть месяцев на сумму 3,82 миллиарда рублей. Кроме того, по обращениям 14 собственников участков с измененным видом разрешенного использования, предусматривающим строительство и реконструкцию, предоставлена отсрочка по оплате в размере 1,51 миллиарда рублей. Мера позволит девелоперам снизить затраты на текущие градостроительные проекты, — отметил он.

Заммэра добавил, что за помощью к городским властям обратились 78 арендаторов земельных участков с момента введения антикризисных мер поддержки. В общей сложности город уже одобрил отсрочку платежей за второй квартал этого года на общую сумму более 5,3 миллиарда рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что число рабочих мест, созданных в столице в рамках проекта «Индустриальные кварталы», увеличилось на десять процентов и теперь составляет 550 тысяч. На данном этапе в проработке находится еще около 150 проектов редевелопмента неэффективно используемых городских территорий.

Заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов рассказал о развитии в столице нефинансовых мер поддержки импортозамещения с помощью создания информационных и консультационных сервисов.

По его словам, для предпринимателей Москвы запущен сервис нефинансовой поддержки «Свои технологии».

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