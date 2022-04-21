Депутат МГД Орлов: Москва развивает нефинансовые меры поддержки импортозамещения

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Нефинансовые меры поддержки импортозамещения с помощью создания информационных и консультационных сервисов развивают для предпринимателей в столице. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

— Одной из главных проблем для производителей сегодня является разрыв логистических цепочек: где-то с рынка ушли поставщики комплектующих, где-то — сырья и материалов, кто-то задерживает перевозки из-за изменения маршрутов. Нужно помочь бизнесу преодолеть их. Это вопрос создания информационной, консультационной инфраструктуры для предпринимателей — сервиса, который даст доступ к проверенной и широкой базе знаний о том, где и какие партнеры могут помочь в замещении выпавших звеньев, — рассказал парламентарий.

Кроме того, он отметил, что для предпринимателей Москвы запущен сервис нефинансовой поддержки «Свои технологии». Он дает возможность найти партнеров, специалистов, помещения, технологии, а также инвестиции.

В стране имеются собственные производственные площадки и предприниматели, которые готовы работать и достойно зарабатывать, создавая продукцию для граждан, передает слова Орлова агентство городских новостей «Москва».

19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программы импортозамещения в регионах России будут скорректированы. Он добавил, что в каждом регионе созданы комиссии по устойчивому развитию экономики, а также обеспечено взаимодействие предприятий, общественных организаций и бизнеса с министерствами и ведомствами правительства России.