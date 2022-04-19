Собянин: Программы импортозамещения в регионах усилены

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Программы импортозамещения в регионах России будут скорректированы. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

— Усилены программы импортозамещения, которые были традиционно в регионах. Теперь мы понимаем, что задачи по импортозамещению просто другие — другого уровня, глубины и качества. Совместно с министерствами и ведомствами такие программы серьезно корректируются. И в среднесрочной перспективе должны вылиться в полноценные программы развития отечественной продукции, — сказал мэр.

Он добавил, что в каждом регионе созданы комиссии по устойчивому развитию экономики, а также обеспечено взаимодействие предприятий, общественных организаций и бизнеса с министерствами и ведомствами правительства России. Кроме того, на прошлой неделе наблюдалась высокая динамика поддержки предприятий и запуска кредитования системообразующих предприятий, пишет официальный сайт мэра Москвы.

18 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об оказании поддержки системообразующим предприятиям региона. По его словам, 25 апреля стартует очередной конкурс на предоставление субсидий для представителей малого и среднего предпринимательства в области. Проект позволит всем, кто делает первые шаги в бизнесе, почувствовать поддержку государства.