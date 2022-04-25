Владимир Ефимов: В рамках проекта «Индустриальные кварталы» создадут 550 тысяч рабочих мест

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Число рабочих мест, созданных в столице в рамках проекта «Индустриальные кварталы», увеличилось на десять процентов и теперь составляет 550 тысяч. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По проекту «Индустриальные кварталы» уже заключено семь договоров с инвесторами, они преобразуют участки бывших промзон «Октябрьское Поле», «Алтуфьево», «Коровино», «Кунцево», «Братцево» и недострой в Тропарево-Никулине. Сейчас в проработке находится еще около 150 проектов редевелопмента неэффективно используемых городских территорий, в рамках которых мы увеличили объем высокотехнологичной промышленной застройки, — рассказал он.

Заммэра добавил, что развитие участков планируется в одиннадцати округах столицы. Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках реализации проектов в городе возведут около 35 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что число самозанятых в столице к 1 апреля достигло 971,8 тысячи человек. При этом в марте количество самозанятых увеличилось на 34,5 тысячи человек.

Помимо этого, заммэра рассказал, что в столице функционируют 69 предприятий в сфере производства хлебобулочных изделий и мукомольной продукции. Согласно итогам 2021 года, объем их производства увеличился на 23,8 процента.