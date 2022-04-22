Ефимов: Столичные пекари увеличили объем производства почти на 24 процента за 2021 год

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В столице работают 69 предприятий в сфере производства хлебобулочных изделий и мукомольной продукции. По итогам 2021 года объем их производства увеличился на 23,8 процента. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столичный хлеб, выпечка и мукомольная продукция поставляются во все регионы страны. Их производством занимаются 12 тысяч человек на 69 предприятиях. По итогам 2021 года они изготовили товаров на 23,8 процента больше, чем в 2020 году, а их отгрузка выросла на шесть процентов и составила 86,9 миллиарда рублей, — рассказал он.

Заммэра добавил, что город на постоянной основе работает в направлении оказания всесторонней поддержки предприятий для увеличения выпуска продукции и успешного развития производства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что 64 столичных предприятия, имеющие статус промышленного комплекса, вложили в свое развитие более 46 миллиардов рублей за пять лет.

Также Владимир Ефимов рассказал, что около тысячи арендаторов недвижимости в Москве могут быть освобождены от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды.

Благодаря отмене обеспечительных платежей они сэкономили 55,2 миллиона рублей.