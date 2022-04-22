Ефимов: Промкомплексы Москвы вложили в свое развитие более 46 миллиардов рублей

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64 столичных предприятия, имеющие статус промышленного комплекса, вложили в свое развитие более 46 миллиардов рублей за пять лет. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Они активно расширяют и совершенствуют производства: за пять лет промкомплексы вложили более 46 миллиардов рублей в свое развитие. Статус позволяет направлять дополнительные средства на модернизацию. Таким образом, ежегодная экономия производств достигает 1,9 миллиарда рублей, — рассказал он.

Заммэра добавил, что столичные промышленные комплексы занимают территорию свыше 320 гектаров земли, а также дают Москве свыше 75 тысяч рабочих мест. В частности, это производители лекарственных средств, продуктов питания, одежды, косметики и многие другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что за первый квартал 2022 года на инвестиционном портале столицы состоялось более 2,2 тысячи имущественно-земельных торгов на общую сумму 15,9 миллиарда рублей.

В четверг, 21 апреля, Владимир Ефимов отметил, что промышленные предприятия Москвы подали 64 заявки в Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, общая сумма займов составляет 43,6 миллиарда рублей.