Тренер перечислил лучшие спортивные упражнения для офисных работников

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Выполнение ряда общеразвивающих упражнений позволит тем, кто в течение продолжительного времени работает сидя, поддерживать себя в форме. Проводить такую разминку можно на ходу, когда человек встает из-за стола, чтобы забрать бумаги или налить воды. Об этом рассказал руководитель спортивного проекта Денис Помазной.

Еще больше пользы будет, если для разминок офисный работник будет выходить на улицу на 15–20 минут. С работодателем можно обсудить проведение физкультурных минуток.

— Такому человеку очень важно найти пару минут, чтобы просто пройтись, потянуться, а еще лучше — выйти на свежий воздух. Работая за компьютером, можно встать, сделать несколько упражнений из общеразвивающей подготовки, в них входят вращательные движения суставов. Выполнять их можно даже по пути к кулеру, — отметил тренер в комментарии РИАМО.

Также будет полезна дыхательная гимнастика, наклоны из стороны в сторону. Главная задача подобной зарядки — размять суставы и связки. Такая гимнастика в течение дня поможет избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом.

По словам эксперта, также хорошей идеей будет организация физкультурных минуток, когда сотрудники организованно выполняют разминку.

Ранее сообщалось, что в Котельниках и Лыткарине появятся «умные» спортивные площадки. Их оборудуют современными системами коммуникации, подключат к интернету.