Ветераны ВОВ смогут бесплатно пользоваться бизнес-классом «Аэроэкспресса» с 1 по 10 мая

Фото: Пресс-служба «Аэроэкспресс»

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить бизнес-классом на поездах «Аэроэкспресса» с 1 по 10 мая. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— Воспользоваться правом проезда в вагонах повышенного комфорта без оплаты с одним сопровождающим могут участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», являющиеся гражданами Российской Федерации. Оформить билеты можно в кассах «Аэроэкспресс» вне очереди, предъявив документы, подтверждающие льготный статус, — говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что проезд в вагонах стандартного класса поездов «Аэроэкспресса» для ветеранов ВОВ всегда бесплатный. Кроме того, на всех направлениях движения поездов компании они могут воспользоваться услугой «Персональный помощник».

С 30 апреля по 4 мая на МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание поездов. В период с 3:00 до 3:00 поезда не будут останавливаться на Тестовской и Беговой станциях, увеличатся интервалы. Также будет отменена часть маршрутов, а часть в направлении от и до Савеловского вокзала поедет укороченным путем.