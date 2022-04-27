Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 20 тысяч москвичей обратились в Координационный центр соцзащиты

Араз Салехов

Город
Более 20 тысяч москвичей обратились в Координационный центр соцзащиты
Фото: depositphotos

Горячая линия Координационного центра стационарного социального обслуживания начала функционировать весной 2021 года. За это время эксперты провели свыше 20 тысяч консультаций по вопросам получения путевок в дом-интернат или качества работы столичных геронтологических учреждений. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— В марте 2021 года был создан Координационный центр. Его специалисты помогают москвичам оформить путевку в социальный дом или геронтологический центр, оказывают необходимую помощь во время переезда в учреждение и заботятся о том, чтобы горожане получили всестороннюю поддержку на новом месте, — говорится в сообщении.

На горячую линию обращаются и жители стационарных социальных учреждений. Чаще всего они интересуются условиями проживания, питанием, переездом в другую организацию. Для удобства москвичей с марта этого года горячая линия перешла на круглосуточный режим работы, говорится в релизе.

Также стало известно, что более 20 миллионов рублей перечислили благотворительным организациям пользователи портала mos.ru. В частности, жители столицы помогали тяжелобольным детям, гражданам с инвалидностью, многодетным семьям и бездомным животным.

соцподдержка горячая линия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте