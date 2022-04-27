Более 20 тысяч москвичей обратились в Координационный центр соцзащиты

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Горячая линия Координационного центра стационарного социального обслуживания начала функционировать весной 2021 года. За это время эксперты провели свыше 20 тысяч консультаций по вопросам получения путевок в дом-интернат или качества работы столичных геронтологических учреждений. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— В марте 2021 года был создан Координационный центр. Его специалисты помогают москвичам оформить путевку в социальный дом или геронтологический центр, оказывают необходимую помощь во время переезда в учреждение и заботятся о том, чтобы горожане получили всестороннюю поддержку на новом месте, — говорится в сообщении.

На горячую линию обращаются и жители стационарных социальных учреждений. Чаще всего они интересуются условиями проживания, питанием, переездом в другую организацию. Для удобства москвичей с марта этого года горячая линия перешла на круглосуточный режим работы, говорится в релизе.

Также стало известно, что более 20 миллионов рублей перечислили благотворительным организациям пользователи портала mos.ru. В частности, жители столицы помогали тяжелобольным детям, гражданам с инвалидностью, многодетным семьям и бездомным животным.