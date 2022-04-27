Объединение многодетных семей Москвы отмечает свое 8-летие

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В 2014 году в столице объявили о создании Региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы». Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

— Объединение многодетных семей Москвы — это масштабная разветвленная сеть, координаторы и кураторы которой информируют родителей о нововведениях, консультируют по вопросам образования, здравоохранения, пособий и компенсаций, записи в кружки и других, оказывают юридическую помощь, организовывают посещение культурных и спортивных мероприятий для детей и взрослых. Специалисты объединения проводят более 40 тысяч консультаций в год, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данном этапе организация включает в себя почти 49 тысяч семей, а это более 250 тысяч человек. Объединение изучает все пожелания и предложения многодетных семей. После чего они совместно с городским правительством помогают в решении проблем и расширении мер поддержки, говорится в релизе.

Также стало известно, что горячая линия Координационного центра стационарного социального обслуживания провела свыше 20 тысяч консультаций по вопросам получения путевок в дом-интернат или качества работы столичных геронтологических учреждений.