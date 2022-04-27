В России выявили 7705 случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 7705 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 163 гражданина, еще 2986 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 11 477 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

22 апреля главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков заявил, что после майских праздников маловероятен всплеск заражения коронавирусной инфекцией.

12 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риск появления новой волны коронавирусной инфекции в РФ существует. По его словам, рост заболеваемости ковидом уже фиксируется в ряде стран Европы, а также в Китае. Министр здравоохранения подчеркнул, что Россия готовится к возможным последствиям новой волны.