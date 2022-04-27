Сенатор Святенко: Принятые в Москве меры поддержки туротрасли увеличат число гостей столицы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Принятые в Москве меры поддержки внутреннего туризма предоставят возможность большему числу путешественников посетить столицу. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила российский сенатор, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

— Москва была и остается одним из самых популярных направлений для туристов из регионов. Запуск мер поддержки, которые позволят еще большему количеству гостей в сложный период приехать, посетить городские достопримечательности, поучаствовать в ярких событиях, даст приток клиентов, гостей во всех отраслях сферы гостеприимства, — пояснила Святенко.

По ее словам, три основных направления финансирования — деловой, молодежный и «серебряный» туризм для граждан преклонного возраста. Так, организаторы туристических мероприятий будут получать компенсацию за проведение выставок до 10 миллионов рублей. Кроме того, за каждого «серебряного» путешественника город будет выделять одну тысячу рублей.

Святенко резюмировала, что поддержка туризма в столице несомненно даст толчок к развитию российских информационных платформ для бронирования отелей и гостиниц, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 апреля утвердил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодежного туризма. На поддержку могут рассчитывать и организаторы мероприятий разного уровня в сфере молодежного туризма. Цель подобных событий должна заключаться в популяризации научных знаний, здорового образа жизни, культурных и национальных традиций.