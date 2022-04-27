Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шестилетнего ребенка утопили в квартире в Одинцове

Елена Самойлова

Происшествия
Шестилетнего ребенка утопили в квартире в Одинцове
Фото: mos.ru

Сына обнаружил вернувшийся с работы отец, и сразу вызвал медиков и сотрудников правоохранительных органов. На теле мальчика были ранения и следы утопления. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Григорьева заявила, что областная прокуратура поставила на контроль его ход и расследование.

По предварительным данным, накануне ребенок был дома вместе с матерью. Женщина уже доставлена на допрос к следователю.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

22 апреля тела двух мальчиков были найдены в селе Терновка Воронежской области. Предположительно, их убила мать.

Следственный комитет Одинцово Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте