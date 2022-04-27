Шестилетнего ребенка утопили в квартире в Одинцове

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Сына обнаружил вернувшийся с работы отец, и сразу вызвал медиков и сотрудников правоохранительных органов. На теле мальчика были ранения и следы утопления. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Григорьева заявила, что областная прокуратура поставила на контроль его ход и расследование.

По предварительным данным, накануне ребенок был дома вместе с матерью. Женщина уже доставлена на допрос к следователю.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

22 апреля тела двух мальчиков были найдены в селе Терновка Воронежской области. Предположительно, их убила мать.