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Столичные службы перевели коммунальную технику на летний режим работы

Араз Салехов

Город
Столичные службы перевели коммунальную технику на летний режим работы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Городские службы объявили о переводе коммунальной техники на летний режим работы. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

— В соответствии с погодными условиями весь парк городской коммунальной техники переведен на летний режим эксплуатации. Для обеспечения ежедневной уборки на машины установлено поливомоечное оборудование. В общей сложности будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысяч единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Уточняется, что сотрудники служб проверили и законсервировали специализированную дорожную технику, которая используется только в зимний период. В частности, линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и распределители твердых реагентов, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что в столице начали ремонтные работы на городских дорогах, в общей сложности планируется отремонтировать более 23 миллионов квадратных метров магистралей, улиц, дворовых территорий и проездов.

Заммэра Бирюков рассказал, что работы по текущему ремонту дорог проводятся на ежегодной основе. По его словам, они необходимы, поскольку качество дорожного полотна должно соответствовать установленным нормативам.

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