Для москвичей подготовили видеоролик о безопасном поведении в интернете

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Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в рамках противодействия идеологии терроризма в РФ подготовил для жителей города социальный видеоролик о безопасном поведении в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе департамента в среду, 27 апреля.

— Информационный видеоматериал направлен на повышение информационной грамотности интернет-пользователей и предупреждение рисков их вовлечения в противоправную деятельность. Видеоролик нацелен на подростковую и молодежную аудиторию и предназначен для использования субъектами профилактической деятельности в Москве, — говорится в сообщении.

Горожане на конкретных примерах увидят, как необходимо вести себя в цифровом пространстве, чтобы избежать потенциальных опасностей, передает агентство городских новостей «Москва».

3 апреля сообщалось о проекте «КиберМосква», активисты которого учат горожан безопасной работе в интернете и объясняют, как защитить свои данные. По итогам 2021 года волонтеры проекта организовали 150 лекций и более 300 мастер-классов, в которых приняли участие 35 тысяч жителей Москвы. Встречи в рамках проекта проходят на базе вузов и колледжей города.