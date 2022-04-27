Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Для москвичей подготовили видеоролик о безопасном поведении в интернете

Георгий Соланович

Город
Для москвичей подготовили видеоролик о безопасном поведении в интернете
Фото: er.ru

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в рамках противодействия идеологии терроризма в РФ подготовил для жителей города социальный видеоролик о безопасном поведении в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе департамента в среду, 27 апреля.

— Информационный видеоматериал направлен на повышение информационной грамотности интернет-пользователей и предупреждение рисков их вовлечения в противоправную деятельность. Видеоролик нацелен на подростковую и молодежную аудиторию и предназначен для использования субъектами профилактической деятельности в Москве, — говорится в сообщении.

Горожане на конкретных примерах увидят, как необходимо вести себя в цифровом пространстве, чтобы избежать потенциальных опасностей, передает агентство городских новостей «Москва».

3 апреля сообщалось о проекте «КиберМосква», активисты которого учат горожан безопасной работе в интернете и объясняют, как защитить свои данные. По итогам 2021 года волонтеры проекта организовали 150 лекций и более 300 мастер-классов, в которых приняли участие 35 тысяч жителей Москвы. Встречи в рамках проекта проходят на базе вузов и колледжей города.

Безопасность Видео Интернет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Все мнения
О проекте