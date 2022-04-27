Автоинспектор открыл стрельбу, чтобы задержать пьяного водителя в Подмосковье

Фото: МВД Медиа

В Московской области инспектор ДПС применил оружие для задержания нетрезвого водителя. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, о разъезжающем по Истре нетрезвом водителе сотрудникам ДПС рассказал местный житель.

Автоинспекторы попытались остановить мужчину, но на их требования лихач не реагировал. Напротив, он попытался скрыться и в результате столкнулся с автомобилем ДПС, после чего продолжил движение.

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— Чтобы пресечь угрозу для окружающих людей, инспектор ДПС в соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции» применил табельное оружие. Он сделал предупредительный выстрел вверх, а затем прицельно выстрелил по колесам, — пояснила Волк.

После того как автомобиль все же остановился, пьяного водителя задержали. В отношении него составлено пять административных протоколов, он лишен права управления транспортом на год. Кроме того, нарушитель проведет десять суток под арестом.

Ранее 26 апреля стало известно, что в Москве водитель совершил наезд на ребенка, двигавшегося на самокате. 11-летний мальчик направлялся в школу и пересекал нерегулируемый переход не спешившись, на него наехал водитель автомобиля «Хендэ».