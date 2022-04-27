Сенатор предложила создавать для летнего отдыха детей быстровозводимые лагеря и кемпинги

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко в среду, 27 апреля, предложила ускорить работу по созданию платформ для летнего отдыха детей.

— Важно ускорить работу по созданию новых детских учреждений. Вместо разработки проектно-сметной документации в 2023 году нужно запускать строительство палаточных и быстровозводимых лагерей по типовым проектам, а также кемпингов. Тогда уже в следующем летнем периоде появятся дополнительные объекты для отдыха и оздоровления, — уточнила сенатор.

По ее словам, это сделает детский отдых доступнее — из-за увеличения количества лагерей и кемпингов логистические трудности при перевозке ребенка сойдут на нет.

Святенко добавила, что партия «Единая Россия» разработала законопроект, предотвращающий закрытие и перепрофилирование детских организаций, что также расширит возможности отдыха ребенка, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого представитель Мосгордумы заявила, что принятые в Москве меры поддержки внутреннего туризма предоставят возможность большему числу путешественников посетить столицу.