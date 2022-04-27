Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД РФ: 27 апреля состоялся обмен Рида на Ярошенко

Полина Долганова

В мире
МИД РФ: 27 апреля состоялся обмен Рида на Ярошенко
Константин Ярошенко / Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Обмен американского заключенного Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко состоялся в результате долгого переговорного процесса в среду, 27 апреля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Два года назад суд в РФ приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии за применение насилия в отношении правоохранителей.

Соединенные Штаты в свою очередь в 2011 году приговорили к 20 годам лишения свободы российского летчика Константина Ярошенко за сговор по контрабанде наркотических веществ, передает РИА Новости.

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что допускает возможность обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Отвечая на вопрос, планируют ли российские власти освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана (приговорен в Москве к шестнадцати годам лишения свободы за шпионаж — прим. «ВМ»), президент отметил, что знает о заключенных в России гражданах США. При этом глава государства подчеркнул, что «если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».

США МИД РФ Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте