Мотоспасатели начнут патрулировать Москву 1 мая

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Мотогруппы спасателей 1 мая приступят к патрулированию во всех округах Москвы. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

— Мотогруппы пожарно-спасательного центра работают в городе восьмой год. Их привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров, — пояснил заммэра.

По словам Бирюкова, к этому сезону подготовили 165 специалистов. За три месяца спасателей научили оказывать первую помощь пострадавшим, водить мотоцикл, а также пользоваться пожарным снаряжением.

Одиннадцать расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах ежедневно будут совершать объезд всех административных округов города, в том числе патрулировать основные магистрали столицы, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха.

Бирюков подчеркнул, что средняя протяженность каждого маршрута — 80 километров.

Также стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с подготовкой систем теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Уточняется, что сейчас проводятся регламентные работы на 10,6 тысячи тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях.