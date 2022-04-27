Москвичам объяснили, как добраться на электрокарах до причалов Северного речного вокзала

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

На Северном речном вокзале работают 46 электрокаров, на них можно бесплатно добраться до причалов. Об этом в среду, 27 апреля, рассказал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Северный речной вокзал был отреставрирован по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Нам удалось создать комфортное и современное пространство для отдыха и удобный порт для начала путешествий, — сказал руководитель ведомства.

Электрокары отправляются от остановок на центральной площади вокзала и доставляют граждан вместе с багажом к нужным причалам, где их ожидают круизные теплоходы. Машины оборудованы климат-контролем, ремнями безопасности и могут работать при любой погоде.

Всего на территории вокзала, как уточняется, функционируют 46 электрокаров. Три из них оборудованы для маломобильных людей, передает дептранс.

24 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Северный речной вокзал за прошедший год посетили два миллиона человек. Его причалы приняли и отправили больше 700 тысяч пассажиров круизного и прогулочного флота. При этом за 2021 год более 50 тысяч пассажиров воспользовались переправой до причала в Захаркове, заключил мэр.