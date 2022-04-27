Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала дать свободу бизнесу для развития и пообещала выйти с плакатом к правительству, если этого не произойдет.
— Свободу бизнесу! Если не будет свободы для бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом, — сказала политик.
Матвиенко подчеркнула, что в стране много талантливых людей, которым просто нужно не мешать. По ее словам, люди сумеют не только сами себя прокормить, но и создать новые рабочие места.
Она предложила региональным парламентам отслеживать ситуацию в этой сфере. Именно поддержка отечественного бизнеса, утверждает она, быстрее всего будет развивать экономику, передает РИА Новости.
До этого Матвиенко рассказала, что для нее стало открытием фактическое отсутствие производства гвоздей в России и наличие импорта этого товара из других государств. Политик возмутилась тем, что страна, выпускающая такое количество металла, не производит гвоздей.
Она призвала привлечь к производству этого продукта представителей малого и среднего бизнеса, которые могут «наклепать» гвоздей столько, что хватит всей стране. По словам Матвиенко, это лишь один из примеров того, что в России может изготавливаться, но по каким-то причинам этого не происходит.