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Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу

Евгений Белоусов

Экономика
Матвиенко пообещала выйти с плакатом, если бизнесу не дадут свободу
Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала дать свободу бизнесу для развития и пообещала выйти с плакатом к правительству, если этого не произойдет.

— Свободу бизнесу! Если не будет свободы для бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом, — сказала политик.

Матвиенко подчеркнула, что в стране много талантливых людей, которым просто нужно не мешать. По ее словам, люди сумеют не только сами себя прокормить, но и создать новые рабочие места.

Она предложила региональным парламентам отслеживать ситуацию в этой сфере. Именно поддержка отечественного бизнеса, утверждает она, быстрее всего будет развивать экономику, передает РИА Новости.

До этого Матвиенко рассказала, что для нее стало открытием фактическое отсутствие производства гвоздей в России и наличие импорта этого товара из других государств. Политик возмутилась тем, что страна, выпускающая такое количество металла, не производит гвоздей.

Она призвала привлечь к производству этого продукта представителей малого и среднего бизнеса, которые могут «наклепать» гвоздей столько, что хватит всей стране. По словам Матвиенко, это лишь один из примеров того, что в России может изготавливаться, но по каким-то причинам этого не происходит.

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