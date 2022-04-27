Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Метеоролог спрогнозировала заморозки в Москве ночью 1 мая

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Метеоролог спрогнозировала заморозки в Москве ночью 1 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Прохладная погода ожидается 1 мая в Москве, а в ночные часы температура может опуститься до минус одного градуса. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— В выходные дни будет довольно прохладная погода. Температура 30 апреля и 1 мая в ночные часы в Москве — около нуля — плюс двух градусов. В пониженных местах рельефа (например, в районе Бутово) температура будет понижаться до минус одного градуса, — отметила метеоролог.

Также она добавила, что в субботу, 30 апреля, ожидается плюс 8–10 градусов днем, а 1 мая — плюс 10–12 градусов. При этом 2 и 3 мая в Москве увеличится количество облаков. Так, днем, возможно, будет небольшой дождь, но температура повысится до плюс 15 градусов, а ночью — до плюс 7 градусов, передает РИА Новости.

24 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать на майских праздниках. По словам синоптика, последняя неделя апреля будет изменчивой. В начале мая ждать тепла не стоит.

По его словам, в первую половину последней недели апреля в центре Европейской России и в Москве будет по-настоящему майская погода. Ночами температура будет достигать 8–10 или 9–11 градусов тепла, дневная — около плюс 18 градусов.

заморозки Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте