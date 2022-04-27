Патрушев поручил проверить состояние укрытий для населения на юге России
Южным регионам России необходимо обеспечить надежную работу системы экстренного оповещения жителей при угрозе чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду, 27 апреля.
— Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности, — подчеркнул чиновник.
По словам секретаря Совбеза, также необходимо привести в надлежащее состояние укрытия и убежища. Он призвал Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство усилить взаимодействие с приграничными регионами и оказать им необходимую помощь, направив туда выездные медицинские бригады, передает РБК.
До этого ФСБ задержала злоумышленника, готовившего террористический акт на железной дороге в Крыму. Задержанный, будучи гражданином РФ, исполнял приказы лидеров крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым».
Известно, что данное формирование поддерживало националистов в борьбе против ВС РФ на Украине. При задержании у него изъяли самодельные взрывные устройства, электродетонаторы, а также схему закладки бомбы под железнодорожное полотно.