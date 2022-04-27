Патрушев поручил проверить состояние укрытий для населения на юге России

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Южным регионам России необходимо обеспечить надежную работу системы экстренного оповещения жителей при угрозе чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду, 27 апреля.

— Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности, — подчеркнул чиновник.

По словам секретаря Совбеза, также необходимо привести в надлежащее состояние укрытия и убежища. Он призвал Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство усилить взаимодействие с приграничными регионами и оказать им необходимую помощь, направив туда выездные медицинские бригады, передает РБК.

До этого ФСБ задержала злоумышленника, готовившего террористический акт на железной дороге в Крыму. Задержанный, будучи гражданином РФ, исполнял приказы лидеров крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым».

Известно, что данное формирование поддерживало националистов в борьбе против ВС РФ на Украине. При задержании у него изъяли самодельные взрывные устройства, электродетонаторы, а также схему закладки бомбы под железнодорожное полотно.