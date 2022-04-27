«Серийный насильник», дважды напавший на женщин, предстанет перед судом

Фото: СК РФ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего обвиняемого в нескольких попытках изнасилования на юго-западе столицы. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Представитель ведомства уточнила, что он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного статьей «Насильственные действия сексуального характера».

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд, — добавила Иванова.

По ее словам, парень по меньшей мере дважды нападал на женщин с целью изнасилования и в обоих случаях он получил отпор.

Одно из нападений произошло 8 января. Тогда злоумышленник напал на 44-летнюю незнакомку, но осуществить свой замысел ему не удалось, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. Еще одно нападение произошло 14 января. Тогда жертвой изнасилования могла стать 22-летняя девушка.