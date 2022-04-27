Музыкальный критик Соседов оценил высказывания Леди Гаги в адрес россиян

Фото: YouTube / Сергей Соседов

Американская певица Леди Гага во время концерта в Лас-Вегасе нелестно высказалась о жителях России, назвав их «тупыми». Реплику певицы прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов.

По его мнению, так недальновидно высказываться могут лишь люди с низким интеллектом. Критик добавил, что на своем веку практически не встречал умных певиц.

Это скорее редкость, особенно на зарубежной эстраде, подчеркнул он. Музыкальный эксперт предположил, что поведение Леди Гаги больше похоже на запоздалую месть за инцидент в 2009 году, когда ее чуть не арестовали российские полицейские за вызывающий внешний вид. Соседов добавил, что многие зарубежные артисты делают громкие заявления, не обдумав своих слов, передает Пятый канал.

До этого сообщалось, что Леди Гага станет главной героиней продолжения «Джокера». Неизвестно, идет ли речь о том, чтобы Гага стала Харли Квин вместо Марго Робби из киновселенной DC, или же для нее пропишут совершенно новую роль, однако поклонники «Джокера» и певицы уже создали первый постер сиквела.