Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт объяснил, кто должен охранять детей в школах и детсадах

Анна Михалюк

Общество
Эксперт объяснил, кто должен охранять детей в школах и детсадах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Госдуме предложили нанимать для охраны детей в школах и дошкольных учреждениях только профессионалов с лицензией. Кандидат должен будет соответствовать и профессиональным стандартам, и национальным, касательно самих охранных организаций. Также необходимо проработать финансовую составляющую инициативы.

Николай Белолипецких, специалист по лицензионно-разрешительным работам в охранной деятельности, в эфире сетевого вещания «Вечерей Москвы» рассказал о том, каким должен быть профессиональный охранник и какие документы он должен иметь, чтобы защищать детей.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Кандидат должен быть гражданином РФ, дееспособным, в возрасте от 18 лет. После этого в школе охраны он проходит курс обучения с девятью дисциплинами, в числе которых огневая подготовка, первая помощь, правовая подготовка, противодействие терроризму и другое, — сказал эксперт.

Он объяснил, что ношение оружия позволено охранникам пятого и шестого разряда, но руководство школ, как правило, отказывается от оружия. Единственное, чем «вооружен» охранник, — кнопка для вызова группы быстрого реагирования. Кроме этого, некоторые частные детские учреждения требуют, чтобы кандидаты проходили специализированный курс в охранных школах для дальнейшей работы в детсадах и образовательных учреждениях.

26 апреля в Ульяновской области мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа. Он несколько раз выстрелил, в результате чего погибли сотрудница и двое детей.

Безопасность Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Аренда втрое выгоднее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Все мнения
О проекте