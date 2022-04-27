Эксперт объяснил, кто должен охранять детей в школах и детсадах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Госдуме предложили нанимать для охраны детей в школах и дошкольных учреждениях только профессионалов с лицензией. Кандидат должен будет соответствовать и профессиональным стандартам, и национальным, касательно самих охранных организаций. Также необходимо проработать финансовую составляющую инициативы.

Николай Белолипецких, специалист по лицензионно-разрешительным работам в охранной деятельности, в эфире сетевого вещания «Вечерей Москвы» рассказал о том, каким должен быть профессиональный охранник и какие документы он должен иметь, чтобы защищать детей.

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— Кандидат должен быть гражданином РФ, дееспособным, в возрасте от 18 лет. После этого в школе охраны он проходит курс обучения с девятью дисциплинами, в числе которых огневая подготовка, первая помощь, правовая подготовка, противодействие терроризму и другое, — сказал эксперт.

Он объяснил, что ношение оружия позволено охранникам пятого и шестого разряда, но руководство школ, как правило, отказывается от оружия. Единственное, чем «вооружен» охранник, — кнопка для вызова группы быстрого реагирования. Кроме этого, некоторые частные детские учреждения требуют, чтобы кандидаты проходили специализированный курс в охранных школах для дальнейшей работы в детсадах и образовательных учреждениях.

26 апреля в Ульяновской области мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа. Он несколько раз выстрелил, в результате чего погибли сотрудница и двое детей.