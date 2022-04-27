Обвинение запросило 17 лет колонии для экс-полковника Захарченко

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Прокуратура попросила приговорить экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 17 годам колонии строгого режима по делу о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Москвы в среду, 27 апреля.

Прокурор Милана Дигаева также потребовала назначить Захарченко штраф в размере 500 миллионов рублей. На скамье подсудимых, помимо Захарченко, находятся еще три человека: бывший адвокат Виктор Белевцов, Василий Критинин, а также бизнесмен Валерий Маркелов.

Белевцову прокуратура попросила назначить девять лет колонии и 100 миллионов рублей штрафа, Критинину — тоже девять лет колонии и 100 миллионов рублей штрафа, а Маркелову — 12 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа.

10 июня 2019 года Пресненский суд приговорил бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко к 12 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 118 миллионов рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию, а также получение взятки в виде дисконтной карты сети ресторанов. По версии следствия, используя карту, борец с коррупцией мог сэкономить около трех миллионов рублей.

В тот же день его оправдали по эпизоду с получением взятки в размере 800 тысяч долларов, однако правом на реабилитацию Дмитрий Захарченко пока не воспользовался. Процесс задержания и ареста Захарченко в сентябре 2016 года получил широкий резонанс из-за количества наличных денег, которые следователи нашли при обысках в квартире у его родственников и близких, в том числе гражданской супруги: 140 миллионов долларов, 2,2 миллиона евро и 374 миллиона рублей. В 2017 году суд обратил имущество экс-полковника и его окружения в доход государства.