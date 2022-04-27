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Мать ребенка, найденного мертвым в Одинцове, созналась в его убийстве

Елена Самойлова

Происшествия
Мать ребенка, найденного мертвым в Одинцове, созналась в его убийстве
Фото: СК РФ

Задержана мать ребенка, который был найден мертвым в одинцовской квартире. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, в ходе допроса женщина созналась, что утопила собственного сына во время купания. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Врадий добавила, что следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении нее меры пресечения.

Напомним, шестилетнего мальчика обнаружил вернувшийся с работы отец. Он вызвал медиков и сотрудников правоохранительных органов. На теле мальчика были ранения и следы утопления.

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