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Жители двух домов в Южном Тушине начали переезд по реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жители двух домов в Южном Тушине начали переезд по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Светлогорский проезд, 1 Карта всех событий

В районе Южное Тушино началось переселение жителей двух домов по программе реновации. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— В районе Южное Тушино началось переселение по программе реновации. Первыми новоселами станут жильцы двух пятиэтажек, расположенных по адресам Светлогорский проезд, дом 1, и Окружная улица, дом 2а, где живут 327 человек из 104 семей. Для них поблизости возведена новостройка, квартиры в ней горожане могут осмотреть уже сегодня, — сказал глава ведомства.

Рядом с новостройкой расположены парки «Братцево» и «Сходненский ковш», также неподалеку протекает река Сходня. При этом в шаговой доступности находятся школа, детские сады и медицинские учреждения.

В свою очередь руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что в новостройке в Светлогорском проезде разместили 120 квартир. Ее общая жилая площадь составляет более шести тысяч квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

26 апреля в Южном административном округе началось переселение в первую новостройку, возведенную по программе реновации. В общей сложности в Нагорном районе ЮАО планируется переселить более десяти тысяч жителей 53 старых домов, общая площадь их квартир составляет более 170 тысяч квадратных метров.

Реновация Район Южное Тушино Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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