Жилой дом по реновации передали под заселение в Нагорном районе

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Симферопольском проезд 7к1 Карта всех событий

В Южном административном округе начинается переселение в первую новостройку, возведенную по программе реновации. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Более 50 семей из пятиэтажного дома в Симферопольском проезде (дом 7) переедут в соседнее современное жилое здание (корпус 7, строение 1). Примечательно, что расстояние между расселяемым домом и новостройкой составляет около 100 метров. У новоселов жизненный уклад не меняется: сохраняется привязка к детским садам, школам и поликлиникам, не нарушаются уже существующие социальные связи, — отметил он.

В общей сложности в Нагорном районе ЮАО планируется переселить более десяти тысяч жителей 53 старых домов, общая площадь их квартир составляет более 170 тысяч квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что 185 жителей района Лианозово переедут из двух старых домов в новостройку, возведенную по программе реновации. Уточняется, что остальные жители продолжат осмотр предложенных квартир.

Новостройку возвели в 2021 году. На первом этаже разместят коммерческие и социальные объекты. На территории благоустроят детские и спортивные площадки.