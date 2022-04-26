Около 200 москвичей переедет в новостройку по реновации на Илимской улице

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Илимская улица, 7 Карта всех событий

185 жителей района Лианозово переедут из двух старых домов в новостройку, возведенную по программе реновации. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня 185 москвичей из 90 семей уже определились с новым жильем. В ближайшее время с ними свяжутся специалисты и пригласят для заключения соответствующих договоров, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что остальные жители продолжат осмотр предложенных квартир.

Новостройку возвели в 2021 году. На первом этаже разместят коммерческие и социальные объекты. На территории благоустроят детские и спортивные площадки.

Всего в Лианозове планируют расселить пять домов общей площадью 13,5 тысячи квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

22 апреля сообщалось, что в Северном Тушине построят четыре корпуса с пешеходной аркой по реновации. Новостройки расположатся на улице Героев-Панфиловцев и рассчитаны на 719 квартир.