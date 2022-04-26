Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 200 москвичей переедет в новостройку по реновации на Илимской улице

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 200 москвичей переедет в новостройку по реновации на Илимской улице
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Илимская улица, 7 Карта всех событий

185 жителей района Лианозово переедут из двух старых домов в новостройку, возведенную по программе реновации. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Сегодня 185 москвичей из 90 семей уже определились с новым жильем. В ближайшее время с ними свяжутся специалисты и пригласят для заключения соответствующих договоров, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что остальные жители продолжат осмотр предложенных квартир.

Новостройку возвели в 2021 году. На первом этаже разместят коммерческие и социальные объекты. На территории благоустроят детские и спортивные площадки.

Всего в Лианозове планируют расселить пять домов общей площадью 13,5 тысячи квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

22 апреля сообщалось, что в Северном Тушине построят четыре корпуса с пешеходной аркой по реновации. Новостройки расположатся на улице Героев-Панфиловцев и рассчитаны на 719 квартир.

Район Лианозово Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте