Медики рассказали о пользе сыра

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Медицинские специалисты рассказали, в чем польза сыра для здоровья человека.

Сыр является отличным источником пищевого кальция, который более эффективен для укрепления костей и профилактики остеопороза, чем его минеральные аналоги. В 100 граммах многих твердых и полутвердых сыров содержится практически дневная норма кальция.

Помимо высокого содержания кальция, сыр полезен и другими витаминами и минералами, такими как А, Е, К, B2 и В12, а также калий, магний, цинк и фосфор. При этом в некоторых ферментированных сортах находятся пробиотики, улучшающие пищеварение и общее состояние желудочно-кишечного тракта.

При этом эксперты отмечают, что сыр может вызвать аллергическую реакцию. Аллергические реакции возможны на плесень, использующуюся для изготовления некоторых сыров, красители и другие добавки. У человека могут возникать кожные проявления, насморк, расстройство желудка, передает издание «Профиль».

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