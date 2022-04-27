Место в Сочи, где от укусов овчарки погибла девочка, не было оборудовано вольерами

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Участок, на котором овчарка насмерть загрызла 12-летнюю девочку, не был оборудован вольерами. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, собаки могли свободно бегать по территории, принадлежавшей 50-летнему местному жителю. Из-за отсутствия перегородок, необходимых при наличии животных, и произошла трагедия.

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— Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки в результате нападения овчарки по статье «Причинение смерти по неосторожности», — заключили в пресс-службе СК по региону.

О том, что в Сочи погибла 12-летняя девочка после нападения на нее овчарки, стало известно 27 апреля. Она приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова.

Во время прогулки школьница увидела на одном из участков щенят и решила покормить их. После этого она перелезла через забор. В этот момент на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью.