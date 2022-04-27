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Собянин: Москва выстояла, несмотря на введение санкций

Лейла Алиева

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Собянин: Москва выстояла, несмотря на введение санкций
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва выстояла, несмотря на введение санкций. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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