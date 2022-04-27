Главное
Аналитик рассказал, чем обернется для Польши отказ от российского газа
Метеоролог спрогнозировала заморозки в Москве ночью 1 мая
Дептранс рассказал о ходе строительства ТПУ «Петровско-Разумовская»
Экскурсии о дорогах и фонтанах пройдут в музее городского хозяйства на ВДНХ
Юрист перечислила минусы перевода работника в статус самозанятого
Силуанов допустил падение добычи нефти в России на 17 процентов
Карта городских событийСмотреть карту
Собянин: Москва выстояла, несмотря на введение санкций
Москва выстояла, несмотря на введение санкций. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Новость дополняется
Подкасты
Подписаться
Последнее
Путина: Дела по налоговым преступлениям будут закрывать при возмещении недоимки
Минобороны России сообщило о сбитом украинском Ми-24 в Харьковской области
Собянин заявил о стабилизации экономики в Москве
Собянин: Москва выстояла, несмотря на введение санкций
Финляндия решила не платить в рублях за газ из России
Экскурсии о дорогах и фонтанах пройдут в музее городского хозяйства на ВДНХ
Водитель сбил пешехода в Москве и скрылся с места ДТП
Мнения Все мнения
СпецпроектыВыставка «Открой Моспром Арт» Где в Москве жили и творили великие люди Война моторов и горючего Тест: Предрасположенность к онкологическим заболеваниям Викторина: Проверь себя. Где в Москве живут африканские ежи и как найти общий язык с попугаем?