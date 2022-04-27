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Приложение «Госуслуги Москвы» скачали более 300 тысяч раз с начала года

Антон Махов

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Приложение «Госуслуги Москвы» скачали более 300 тысяч раз с начала года
Фото: Pexels

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» было скачано почти 320 тысяч раз с начала 2022 года. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

— Приложение не требует дополнительной регистрации. Чтобы пользоваться всеми его сервисами и услугами, достаточно иметь учетную запись на портале mos.ru. Сведения, указанные пользователем в личном кабинете, автоматически синхронизируются с приложением, — сказал представитель ведомства.

При помощи приложения можно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, проверять наличие штрафов, а также многое другое. Наиболее востребованными сервисами стали «Электронный дневник», «Мой ребенок в школе» и «Запись к врачу», передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Дептранс Москвы предложил горожанам скачать или обновить приложение «Московский транспорт» в связи с открытием сезона велопроката. Так, жителям столицы доступны несколько тарифных планов.

Тариф «Сутки» за 155 рублей открывает доступ к прокату на 24 часа, активация тарифа «Поминутный» стоит 20 рублей, а далее каждая минута проката будет стоить 5 рублей. При этом, как уточняется, все поездки до 30 минут бесплатны.

Приложение «Московский транспорт» позволит москвичам строить маршруты, объединяющие разные виды транспорта, в том числе городские велосипеды, а также заранее проверять, сколько свободных велосипедов и стоек есть на станции велопроката.

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